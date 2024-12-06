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Zeytinburnu'ndaki Asansör Yangını Paniğe Neden Oldu

Zeytinburnu'ndaki Asansör Yangını Paniğe Neden Oldu
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Zeytinburnu 2. Matbaacılar Sitesi'nde bulunan 6 katlı binanın asansöründe çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında içeride kağıt ve kimyasal malzeme bulunduğu öğrenildi. Yaralanan olmadı ancak binada hasar oluştu.

Zeytinburnu 2. Matbaacılar Sitesi'ndeki 6 katlı bir binanın asansöründe çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 2. Matbaacılar Sitesi'ndeki 6 katlı binanın asansör tamiri esnasında çıktı. Bir anda dumanların yükseldiğini fark eden çalışanlar binayı terk ederken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İçeride kağıt, boya ve kimyasal malzeme bulunduğu öğrenilen binadaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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