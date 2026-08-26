Zeytinburnu’nda trafo alevlere teslim oldu

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde E-5 kara yolu üzerinde bulunan trafoda yangın çıktı. Aşırı sıcaklar nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi E-5 kara yolu üzerinde bulunan bir trafoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerindeki bir trafo aşırı hava sıcaklığından ötürü yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle birlikte yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri trafoya dışarıdan müdahale olmadığını tespit etti. Yangın sonucunda trafo kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı