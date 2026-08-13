Zeytinburnu'nda Restoranda Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, Şüpheli Yakalandı

İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir kişinin restoranda silahla ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli ise kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay 12 Ağustos 2026 tarihinde Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. Restorana gelen kişi, bir süre sonra silahını çıkararak işyeri yetkili B.T.'ye (48) ateş açtı. Olay sırasında B.T. ve işyerinde müşteri olarak bulunan K.Ç. (56) yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, 2 yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli ise polisin tarafından takibe alındı. Şüpheli şahıs yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin M.A.(26) olduğu belirlenirken, olayda kullandığı tabanca ise üzerinden çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı