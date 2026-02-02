Haberler

Zeytinburnu'da sitenin otoparkında çıkan yangında 5 araç zarar gördü

İstanbul Zeytinburnu'nda bir sitenin eksi 2'nci katındaki otoparkta çıkan yangın, park halindeki 5 araca zarar verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, gece saatlerinde İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan sitenineksi 2'nci katındaki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otopark içinde bulunan bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın park halindeki başka araçlara da sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, toplam 5 araçta yangın sebebiyle hasar meydana geldi. Sitede bulunan 3 bina tedbir amacıyla boşaltılırken, binalardaki duman tahliyesinin ardından vatandaşlar evlerine döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

