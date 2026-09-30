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Zeytinburnu'da okul çevresinde silahla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

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Zeytinburnu'da okul çevresinde silahla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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Zeytinburnu'da okul çevresi denetiminde Sümer Mahallesi'nde durdurulan şüpheli araçta 2 kişi, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı 7 fişekle gözaltına alındı. Olayın okul içinde veya okulla bağlantılı olmadığı belirtildi; şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğeri tutuklandı.

İstanbul Zeytinburnu'nda okul çevresinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sırasında durdurulan şüpheli araçtaki 2 kişi üzerlerinden 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjöre basılı 7 adet fişek çıkması üzerine gözaltına alındı. Olayın, herhangi bir okul içerisinde veya okulla bağlantılı olarak meydana gelmediği kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce okullar çevresinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bugün Sümer Mahallesi'nde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan M.B. ve Y.A. isimli şahıslar araçtan indirilerek üzerlerin arandı. Şahısların yapılan kontrollerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjöre basılı 7 adet fişek ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayın, polis ekiplerinin çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul çevrelerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında tespit edildiği herhangi bir okul içerisinde veya okulla bağlantılı olarak meydana gelmediği kaydedildi. M.B. ise şüpheli sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, diğer şahsın ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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