Üye Girişi
Haberler

Zehir tacirlerinin uyanıklığı polisin gözünden kaçmadı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. Şahısların uyuşturucu maddeleri araçlardaki gizli bölmelere sakladıkları tespit edildi.

Zehir tacirlerinin uyanıklığı polisin gözünden kaçmadı

Araçların gizli bölmelerinde saklanan uyuşturucu ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanırken, şahısların uyuşturucu maddeleri araçlardaki gizli bölmelere sakladıkları görüldü.

Malatya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte 'Sokak Satıcısı' olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 4 ev ve 2 araçta detaylı aramalar yapıldı. Hassas burun narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda şüphelilerin satmak için hazırladıkları uyuşturucu maddeler bir aracın kaportasında bir aracın ise torpido gözünün arkasında yapılan gizli bölmede ele geçirildi. Yine evlerde de zulalanan esrar maddeleri polislerin detaylı aramaları ile ele geçirildi. Operasyonlarda 28 kilo 691 gram skunk maddesi, 4 bin 738 adet Sentetik Ecza maddesi, piyasa değeri 200 bin TL olan 45.5 gram kokain, 68 gram metamfetamin maddesi, 2.40 gram Sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet hassas terazi ve adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlar Operasyon Güvenlik Narkotik Malatya 3-sayfa Güncel

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

 Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesi

Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesi
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıda 2 tutuklama

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıda 2 tutuklama
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Ekmek Arası Köfte tarifi! En güzel Ekmek Arası Köfte tarifi! Ekmek Arası Köfte tarifi nasıl yapılır? Ekmek Arası Köfte için malzemeler! KOSKİ Konya su kesintisi! Ereğli, Akşehir, Selçuklu 2-3 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bayraklı, Bergama, Buca 2-3 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Çağlar neden yok? Çağlar gitti mi? İSKİ İstanbul su kesintisi! Pendik, Esenyurt, Bağcılar su kesintisi listesi! 2-3 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? GTA 5 ÇÖKTÜ MÜ? GTA 5 neden açılmıyor? GTA 5 problem mi var? 2 Eylül son dakika gelişmeleri... ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Döşemealtı 2-3 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Yüreğir, Sarıçam, Kozan 2-3 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nükhet Duru kimdir? Nükhet Duru hayatı ve biyografisi! Nükhet Duru kaç yaşında, nereli? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Şahinbey 2-3 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title