Zaragoza'da Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı

Zaragoza'da Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı
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İspanya'nın Zaragoza kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı, araçlar mahsur kaldı. Devlet Meteoroloji Ajansı, kırmızı alarm ilan ederek halka seyahat kısıtlaması çağrısında bulundu. Selde can kaybı yaşanmadı.

İspanya'nın Zaragoza kentinde meydana gelen selde araçlar yollarda mahsur kaldı.

İspanya'nın Aragon özerk bölgesine bağlı Zaragoza ilinin Tarazona kasabasında etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altına kalırken, araçlar sel suları içinde sürüklendi.

Devlet Meteoroloji Ajansı (AMET), kırmızı alarm yayınlayarak, halka seyahatlerini sınırlama ve yetkililerin talimatlarına uyma çağrısında bulundu. İspanya Ordusu Askeri Acil Durum Birimi (UME) yardım amacıyla eyalet genelinde görevlendirilirken, selde can kaybı yaşanmadı. - ZARAGOZA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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