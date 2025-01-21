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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ifade işlemlerine başlandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ifade işlemlerine başlandı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi. Özdağ'ın savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise soruşturma genişletilmişti.

Soruşturma kapsamında Özdağ, Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Özdağ'ın savcılıkta ifade verme işlemlerine başlandığı öğrenilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı siyasiler ve Zafer Partililer de destek için adliyeye geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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