Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı

Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Darıca'da Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile konuşmak için belediye binasına gelen bir zabıta personeli, yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Bıyık'ın koluna da isabet etti. Zabıta personeli yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Bıyık'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile konuşmak için belediye binasına gelen bir zabıta personeli, yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti.

Zabıta personeli kendini vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı

ZABITA PERSONELİ KENDİNİ VURDU, BELEDİYE BAŞKANI KOLUNDAN YARALANDI

Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık'ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta memuru ile Bıyık, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zabıta personeli kendini vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı

HAYATINI KAYBETTİ

Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zabıta personeli kendini vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cuesta'dan Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuracak haber

Cuesta'dan Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuracak haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İranlı kadın: Biz rejimi desteklemiyor olabiliriz ama...

İranlı kadının isyanı: Biz rejimi sevmiyoruz ama...
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti

Trump, NATO Genel Sekreteri'nin gönderdiği mesajı ifşa etti
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı

Şota Arveladze 10 yıl sonra Süper Lig ekibine geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.