Yüzüne eski sevgilisi tarafından kimyasal madde atılan kadın: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı

ANKARA (DHA) - Sultan S., gördüğü şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi. Bolat, bunun üzerine 5 Ocak'ta işe giderken Sultan S.'nin yolunu kesip, silahla tehdit etti. Soner Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, öpmeye çalıştı ve ardından yakındaki çocuk parkına götürdü. Bolat, burada Sultan S.'nin yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Yaralanan Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Soner Bolat, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken, Soner Bolat hakkında 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Soner Bolat'ın, 5 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden ayrılan Sultan S.'nin yolunu kestiği ve belindeki ruhsatsız silahı göstererek, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim" dediği belirtildi. Bolat'ın, daha sonra kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayarak yakındaki parka götürdüğü ve üzerindeki kimyasal madde lavobo açıcıyı yüzüne attığı, genç kadının yüzünde ikinci derece yanık ve lekeler oluştuğu aktarıldı.

EV HAPSİ KALDIRILDI

Sanık Soner Bolat, iddianamenin kabul edildiği Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvurarak, çalışamadığı ve hayatını idame ettiremediği için konutu terk etmeme adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın talebini kabul ederek, adli kontrol tedbirini kaldırdı.

"ELİME KURŞUN VERDİ"

Sultan S., karara tepki göstererek, Soner Bolat'ın eski erkek arkadaşı olduğunu, tekrar birlikte olmak için kendisini sıkıştırdığını, kabul etmeyince de tehdit ettiğini söyledi. Sultan S., olay günü sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada Bolat'ın önünü kestiğini anlatarak, "Pusuda bekliyormuş, bir anda yokuştan aşağı inerek silahı doğrulttu ve 'Senin bugün işin bitecek' dedi. Ben korkuyla eve doğru koşmaya başladım ve ayağım takılarak düştüm. Geldi ve kaldırdı, 'Gideceğiz, benimle geleceksin' dedi. Bu arada elime bir tane kurşun verdi.

"SEN SEÇ SİLAH MI YOKSA KEZZAP MI?"

Elimden zorla telefonumu aldı ve karıştırmaya başladı. Daha sonra kolumdan sürükleyerek beni yakındaki parka götürdü. Orada cebinden şişe içinde bir madde çıkardı. 'Bak kezzap siparişi verdim. Sen seç silah mı yoksa kezzap mı? Bugün bu iş olacak' dedi. Arkasını döndüğünde şişeyi alıp yere döktüm. İçinde az biraz kalmıştı, kalanı yüzüme fırlattı" diye konuştu. Hastaneye giderek rapor aldığını belirten Sultan S., "Olay yaşandığında çok bir şey yoktu, sadece kızarıklık vardı. Sonrasında o kimyasal madde etki etmeye başladı ve yüzüm ciddi bir şekilde yara olmaya başladı. O kadar çok krem kullandım ki hiçbir şekilde geçmedi" dedi.

EV HAPSİNDEYKEN 'ÖLDÜRECEĞİM SENİ' YAZMIŞ

Sultan S., evinin karşısındaki apartmanda oturan Soner Bolat'ın gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını hatırlatarak, "Ev hapsi verildi; ama kendisi benim karşı apartmanımda oturuyor ve camlarımız bile birbirini görür vaziyette. O günden beri perdeye dokunamıyorum ve cama çıkamıyorum. Ev hapsini bir kere ihlal etti, bir şey olmadı. Ev hapsi döneminde bana bir kez daha mesaj attı 'Engelimi aç, öldüreceğim seni' dedi. Daha sonra ikinci kez ev hapsini ihlal etti ve bir haftaya yakın kendisinden haber alınamadı. Daha sonra bulundu ve getirildi. Bu firar ettiği dönemde de bir polis memuruna 'Siz onu koruyun beni boş verin. Ben onu tekerlekli sandalyeye mahkum edeceğim' dedi" diye konuştu.

"BELKİ BU SON KONUŞMAM, YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR"

Şimdi ev hapsinin de kaldırıldığını belirten Sultan S., "Bugün öğrendim ki kendisinin psikolojisi bozulmuş ve çalışamadığı için ev hapsine itiraz etmiş. İtiraz dilekçesi kabul olmuş. Artık ev hapsinde de değil kendisi. Onun ev hapsi bitti, benimki başladı. Benim hala hayati tehlikem devam ediyor. Ben tek başıma ekmek, su bile almaya gidemiyorum. Aynaya bakamıyorum, psikolojim berbat oldu. Yüzümde yaralar var. Zorla alıkoydu ve beni zorla öptü. Ona rağmen 4 ayrı suçtan iddianame düzenlendi; ama asliye cezada dava açıldı. Ben failin ayrıca ağır cezada yargılanmasını istiyorum. Belki bu beni son görüşünüz, son konuşmam. Yarın belki çok geç olabilir. Bir an önce tutuklanmasını ve ceza almasını istiyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa