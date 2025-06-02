Yürüyüş Esnasında Epilepsi Nöbeti Geçiren Adam Ağır Yaralandı

Yürüyüş Esnasında Epilepsi Nöbeti Geçiren Adam Ağır Yaralandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yürüyüş yapan 53 yaşındaki Osman Kayaoğlu, epilepsi nöbeti geçirerek kafa üstü düşerek ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kayaoğlu'nun durumu ciddiyetini koruyor.

Yürüyüşte atak geçiren adam kafa üstü düşerek ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde epilepsi hastası 53 yaşındaki adam, yürüyüş yaptığı sırada geçirdiği nöbet neticesinde asfalt zemine kafa üstü düşerek ağır yaralandı.

Talihsiz olay, TEM Otoyolu Tüpraş Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Osman Kayaoğlu, yürüyüş yaptığı sırada geçirdiği epilepsi nöbeti sonucu asfalt zemine kafa üstü düşerek yaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kayaoğlu'nu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kayaoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - 3.Sayfa
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