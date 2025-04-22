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Yurtiçi Kargo Aracı Takla Attı: 4 Yaralı

Yurtiçi Kargo Aracı Takla Attı: 4 Yaralı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinden Hizan'a kargo dağıtımı yapan Yurtiçi Kargo firmasına ait aracın takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay sabah saatlerinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinden Hizan'a kargo dağıtımı için yola çıkan Yurtiçi Kargo firmasına ait aracın takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saat 09.00 sularında Tatvan-Hizan kara yolu üzerindeki Arpet Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kargo aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılardan 2'si Bitlis Devlet Hastanesine, 2'si ise Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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