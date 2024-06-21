Yürek burkan görüntü: Yuvasında yangın çıkan leyleğin yavrularını kurtarma çabası sonuçsuz kaldı

MALATYA - Malatya'nın Kale ilçesinde bir elektrik direği üzerindeki leylek yuvasında yangın çıktı. Çıkan yangında anne leyleğin yavrularını kurtarma çabası ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Kale ilçesi Salkımlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan bir elektrik direği üzerindeki leylek yuvasında yangın çıktı. Çıkan yangında anne leylek yavrularını kurtarma için mücadele etse de sonuç alamadı. Yuvanın üzerinde bir çok defa uçuş gerçekleştiren anne leyleğin o çaresiz anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bölgedeki bir başka yuvada olan bitenleri dikkatlice izleyen diğer leyleklerinde bir şey yapamadığı olayda yavru leylekler yanarak telef oldu.