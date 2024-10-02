Üye Girişi
Haberler

Yunusemre'de Yavru Köpeği Ezerek Öldüren Adam Gözaltına Alındı

Yunusemre'de Yavru Köpeği Ezerek Öldüren Adam Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir adam, geri manevra yaparken yavru bir köpeği ezerek öldürdü. Olay 1 Ekim tarihinde gerçekleşti ve mahalle sakinlerinin uyarılarına rağmen sürücü, yavru köpeğin üzerinden geçti. Daha sonra emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan adam, savcılığa sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs hakkında 'Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet' suçlamasıyla idari süreç başlatıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde arabasıyla geri manevra yaparken mahalle sakinleri tarafından bakılan yavru köpeklerden birini ezerek öldüren adam gözaltına alındı.

Olay 1 Ekim Salı Günü 17.48'de Yunusemre ilçesi Kaynak Mahallesi 4000 Nolu Sokakta gerçekleşti. A.Z. isimli mahalle sakini 16 F 0585 plakalı arabasıyla sokakta anne köpek ve yavruların bulunduğu boş araziye doğru geri manevra yaptığı sırada anne köpek ve yavruların üzerinden geçti. Anne köpek ve bir yavru köpeğin kaçtığı olayda, araba altında kalan yavru köpek ise can çekişmeye başladı. Mahalle sakinlerinin uyarılarına aldırış etmeyen adam yavru köpeğin üzerinden tekrar geçerek sokaktan ayrıldı. Yavru köpek olay yerinde can verirken, sokaktaki bir daireye ait olan güvenlik kamerası kaydının sosyal medyaya düşmesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri A.Z. isimli şahsı gözaltına aldı. A.Z.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde köpeği fark etmediğini belirten A.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahıs hakkında 'Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten' idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Hayvan Hakları Yunusemre Güvenlik 3-sayfa Güncel manisa Çevre Hukuk

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

 İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

İsrail'in başlattığı kara harekatı Türkiye'yi harekete geçirdi
Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir Rapid Wien hangi kanalda? Başakşehir Rapid Wien maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek kaç yaşında, nereli? Ayağa kalkmayan CHP milletvekilleri kimler? Saniye Ateş'e kim saldırdı VİDEO yayınlandı mı? Sinan Ateş'in annesine kim yumruk attı? SON DAKİKA: Sinan Ateş'in ailesine saldırı! Sinan Ateş'in ailesine neden saldırıldı? Benfica- Atletico Madrid muhtemel 11'ler! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Benfica- Atletico Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica- Atletico Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi? Akşemsettin kimdir, nerede doğdu, nerede öldü? Akşemseddin'in hayatı! Liverpool- Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- Bologna maçı saat kaçta, şifresiz mi? Başakşehir- Rapid Wien maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir- Rapid Wien maçı saat kaçta, şifresiz mi? Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş ne demek? Tarım ve Orman Bakanlığı firmaları açıkladı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });