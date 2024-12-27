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Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluğun ardından suç duyurusu

Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluğun ardından suç duyurusu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine Yunus Emre Enstitüsü'nde meydana gelen yolsuzluk olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Yunus Emre Enstitüsü'nde meydana gelen yolsuzluk olayında yeni bir gelişme yaşandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine mali konularla ilgili işlemlerden dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Haziran ayında başta enstitünün eski Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personelleri görevden alınmıştı. Temmuz ayında ise teftiş süreci başlatılmıştı. Süreç boyunca başkan yardımcıları da çeşitli tarihlerde kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmıştı. 23 Aralık'ta ise teftiş sonucu elde edilen bulgularla suç duyurusunda bulunulmuştu.

YUNUS EMRE VAKFI NEDİR?

Yunus Emre Vakfı, 2007 yılında Türkiye'nin tarihini, dili, kültürü ve medeniyet anlayışının uluslararası alana aktarılmasını sağlamak iddiasıyla kamu vakfı olarak kuruldu. Vakfa bağlı olarak da yabancılara Türkçe öğretmek ve ülkenin tanıtımı yapmak amacıyla Yunus Emre Enstitüsü çalışmaya başladı.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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