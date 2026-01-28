Haberler

Elektronik sigaraya esrar gizlediler

Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilin stepne boşluğunda ele geçirilen elektronik sigaralarda likit esrar tespit edildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilin stepne boşluğunda ele geçirilen elektronik sigaralarda yapılan incelemede likit esrar tespit edilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Pazarkule Gümrük Sahası'na gelen bir otomobil, Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından şüphe üzerine aramaya alındı. Yapılan arama ve kontrollerde, aracın stepne boşluğuna gizlenmiş beyaz renkli poşet içerisinde çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi. Ekipler tarafından elektronik sigaraların içeriğine yönelik yapılan detaylı incelemede, şarj edilebilir tek kullanımlık elektronik sigaraların üst kısmında bulunan likitten numune alınarak Kaset Tipi Test Kiti ile ön analiz yapıldı. Yapılan test sonucunda, elektronik sigaraların içerisinde likit esrar bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilirken, tahkikatın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
