Yunan F-16'ları GKRY'ye konuşlandı

Güncelleme:
İran'ın saldırılarına misilleme olarak Yunanistan, 4 F-16 savaş uçağını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Andreas Papandreou Hava Üssü'ne konuşlandırdı. Bu adım, önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi için atılan bir adımdır.

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16 savaş uçağı, İran'ın saldırılarının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Andreas Papandreou Hava Üssü'ne konuşlandırıldı.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiltere'ye ait üsleri hedef almasının ardından Yunanistan harekete geçti. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16 savaş uçağı, Baf'ta bulunan Andreas Papandreou Hava Üssü'ne konuşlandırıldı.

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, yaptığı açıklamada söz konusu uçakların Yunan hükümetinin aldığı karar doğrultusunda GKRY'ye ulaştığını belirterek, konuşlandırmanın önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi ve Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki yakın iş birliği kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

İngiliz savaş uçakları havalandı

Öte yandan, İngiliz üslerine düzenlenen saldırıların ardından yerel saatle 21.50 sularında Limasol yakınlarındaki İngiliz askeri üssü Ağrotur"dan 3 Eurofighter tipi savaş uçağı havalandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
