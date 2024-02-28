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Yunanistan'da tren kazası yıl dönümünde grev ve gösteri

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Yunanistan'da geçtiğimiz yıl yaşanan tren faciasının yıl dönümünde toplu ulaşım çalışanları greve giderken, binlerce kişi gösteri düzenledi. Gösteride polise taş ve molotofkokteyli atan 6 protestocu gözaltına alındı.

Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yıl dönümünde toplu ulaşım çalışanları greve giderken, binlerce kişi ise gösteri düzenledi. Gösteride polise taş ve molotofkokteyli atan 6 protestocu gözaltına alındı.

Yunanistan'da geçtiğimiz yıl yaşanan tren faciasının yıl dönümünde sendikaların çağrısı üzerine 24 saatlik grev başladı. Grev nedeniyle tren ve feribot seferleri kesintiye uğrarken, başkent Atina'da binlerce kişi gösteri düzenledi. Gösteriye öğrenci birlikleri, işçi sendikaları ile çeşitli siyasi parti ve örgüt temsilcilerinden oluşan yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

Tren kazasına ilişkin yargılama sürecinde şeffaflık ve sorumluların yargılanması çağrısında bulunan protestocular, toplu taşıma sistemlerinin daha güvenli hale getirilmesini talep etti. "Hiçbir şeyi unutmadık, adalet istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, halka yük olmaya devam eden fiyatlardaki kontrolsüz artışa da tepki gösterdi.

Sakin başlayan gösterilerde yaklaşık 20 kişiden oluşan bir grup ve polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, molotof kokteyli ve taş atan yüzleri maskeli gruba göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericiler çöp konteynerlerini ateşe verirken, 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Sorumluların yargılanması isteniyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Selanik'e giden 352 kişinin bulunduğu yolcu treni, geçtiğimiz yıl 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. 57 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ihmalkarlık nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.

İhmalin demiryolu şirketinin özelleştirilmesiyle bağlantılı olmasına halk tepki göstermiş, sorumluların hesap vermesini talep etmişti. Kazaya ilişkin soruşturma milletvekillerinden oluşan bir komisyon tarafından devam ederken, hükümet bazı sorumluların bağlantısını örtbas etmekle suçlanmıştı. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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