Yunanistan'da Tren Kazası Protestoları Çatışmalara Dönüştü

Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının 2. yıl dönümü nedeniyle sokaklara dökülen göstericiler ve polis arasında çatışma çıktı.

Yunanistan'da halk 2023'te meydana gelen tren kazasının yıl dönümünde sokaklara döküldü, kamu ve özel sektör çalışanları ise 24 saatlik genel greve gitti. Başkent Atina'nın merkezindeki işletmeler kepenk indirerek pencerelerine destek mesajları astı, okullarda eğitime ara verildi, feribotlar, uçak ve tren seferleri iptal edildi. Göstericileri meydanlara götürmek üzere sınırlı sayıda toplu taşıma aracı seferlerini sürdürürken, taksi şoförleri de protestoculara ücretsiz hizmet verdi.

Atina'da toplanan binlerce kişi kazada hayatı kaybedenler ve yaralılar için adalet çağrısında bulunarak, sorumluların hesap vermesini istedi. Göstericiler, bir kazazedenin son sözleri olan "Oksijenim yok" ve 57 kişiyi temsil eden sayıların yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Barışçıl başlayan gösterilerde bir süre sonra arbede yaşandı. Yüzleri maskeli bir grup gösterici Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binasının önünde konuşlanan çevik kuvvet birimine molotof kokteyli fırlattı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Çatışma kısa süre sonra diğer sokaklara yayıldı. Yerel saatle 13.30 itibarıyla çatışmalar nedeniyle bir çok protestocu, Sintagma Meydanı'ndan ayrıldı. Gösterilerde biber gazından etkilenen 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Göstericiler, bir süre sonra eylemlerini sürdürmek için parlamentonun bulunduğu meydana geri döndü.

Selanik, Ioannina, Patras ve Larissa kentlerinin yanı sıra Brüksel, Roma ve İngiltere'nin birçok kenti de dahil olmak üzere Avrupa şehirlerinde de mitingler düzenlendi.

Raporda ihlallere dikkat çekildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Selanik'e giden 352 kişinin bulunduğu yolcu treni, 2023'te 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. 57 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ihmalkarlık nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. Yunanistan Demiryolu ve Kaza Güvenliği ve Soruşturma Kurumu (HARSIA) tarafından dün yayımlanan raporda, Yunanistan'ın demir yolu sisteminde ciddi personel yetersizliği, uygun güvenlik önlemlerinin alınmaması ve yıllara yayılan kritik seviyedeki ihlaller olduğu belirtilmişti. - ATİNA