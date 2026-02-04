Haberler

Yunanistan'da sahil güvenlik botu ile göçmen teknesi çarpıştı: 15 ölü, 26 yaralı

Güncelleme:
Yunanistan'ın Sakız Adası açıklarında bir sahil güvenlik botu ile çarpışan düzensiz göçmen teknesinde 15 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Çarpışma, kovalamaca sırasında meydana geldi.

Yunanistan'ın Sakız Adası açıklarında sahil güvenlik botu ile çarpışan teknedeki 15 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 2'si sahil güvenlik görevlisi 26 kişi de yaralandı.

Ege Denizi'nin doğusundaki Sakız Adası açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik gemisi ile düzensiz göçmenleri taşıyan tekne kovalamaca sırasında çarpıştı. Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, teknedeki tüm göçmenlerin çarpışmanın etkisiyle deniz düştüğü, 11'i erkek, 4'ü kadın olmak üzere 15 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 2'si sahil güvenlik görevlisi olmak üzere 26 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Üst düzey bir Yunan yetkili yerel medyaya yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçıları tarafından kullanıldığı belirtilen ve yaklaşık 30 kişinin bulunduğu sürat teknesinin yolcuları indirmek üzere adanın doğu kıyısındaki Myrsinidi bölgesine yaklaşmaya çalıştığı sırada sahil güvenlik gemisi tarafından tespit edildiğini söyledi. Daha sonra kovalamaca yaşandığı ve bu sırada gemi ve teknenin çarpıştığı öğrenildi. - SAKIZ

