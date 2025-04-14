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Yunanistan'da Düzensiz Göçmen Faciası: 2 Ölü, 41 Kişiye Ulaşıldı

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Ege Denizi'nde, Yunanistan'a bağlı Bulamaç Adası'nda düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 ölü ve toplamda 41 göçmene ulaşıldı. Yetkililer, henüz kayıp ihbarı olmadığını bildirdi.

Yunanistan'a bağlı Bulamaç Adası'nda 2'si ölü toplam 41 düzensiz göçmene ulaşıldı.

Ege Denizi'nde düzensiz göçmen facialarına bir yenisi daha eklendi. Yunan yetkililer, sabah saatlerinde Yunanistan'a bağlı Bulamaç Adası'nda 2'si ölü olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmene ulaşıldığını belirterek, göçmenleri taşıyan teknenin battığını ifade etti.

Yetkililer, kayıp kişi ihbarı olmadığı belirterek, göçmenlerin uyrukları ve kazanın nedeni hakkında henüz detay paylaşmadı.

Bu ayın başlarında Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan iki şişme botta en az 16 kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2024'te 54 binden fazla kişinin Doğu Akdeniz rotasını kullanarak Yunanistan'a ulaştığını ifade ederek, 125 kişinin ise hayatını kaybettiğini ya da kayıp olduğunu aktardı. - ATİNA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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