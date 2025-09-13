Yunanistan'a Yüzerek Geçmeye Çalışan Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-72) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa