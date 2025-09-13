Haberler

Yunanistan'a Yüzerek Geçmeye Çalışan Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan bir düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-72) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
