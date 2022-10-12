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Aracı yol kenarına çekip kavga eden ikili, hırsını alamayınca birbirini taşladı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir-Savaştepe Yolu üzerinde araç içinde çıkan tartışma yola taşınca ilginç bir kavgaya dönüştü. Kavganın tarafları ilk olarak birbirini ittirdikten sonra, yumruklaşmaya başladı. Sorunu çözemeyen taraflar, daha sonra da birbirini taşladı.

Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Organize Sanayi Bölgesi çevresi Savaştepe Yolu'ndaki iki kişinin araç içinde yaşadığı tartışma, araç dışına taştı.

YOLDA KAVGA MOLASI VERDİLER

Aracı yol kenarına park edip inen iki vatandaş, bir daha sözlü şekilde tartıştıktan sonra ana yol üzerinde karşılıklı tekme ve yumruklarını konuşturdu. Hırsını alamayan kavganın tarafları birbirinden uzaklaştıktan sonra, bu sefer de birbirini taşlamaya başladı. Kavga, anbean kameralarca kaydedilirken, yaşanan problemin ne olduğu anlaşılamadı.

Aracı yol kenarına park edip kavga ettiler! Yumruk ile sorunu çözemeyince birbirlerini taşladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Balıkesir Savaştepe Tragger 3. Sayfa Haberler

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