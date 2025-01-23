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Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

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Narin Güran cinayetine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. 950 sayfalık kararda, Narin'in nerede öldürüldüğü kesinleşirken Yüksel Güran'ın amca Salim Güran ile ilişki yaşadığı yönündeki iddiaların ise gerçeğe aykırı olduğu ifade edildi.

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargılandıkları davada ceza alan 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeeş Kaya ve İsmail Ergin'in yazdığı 950 sayfalık gerekçeli kararda Narin'in anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes'in bilgisi ve görgüsü dahilinde iştirak halinde öldürüldüğü kaydedildi.

NARİN'İN KATİLİ YİNE BELLİ DEĞİL

950 sayfalık gerekçeli kararda Narin'in katilinin kim olduğu ve neden öldürüldüğü soruları yine yanıtsız kaldı. Gerekçeli kararda 4 sanığa verilen cezalar yer aldı.

NEREDE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ NETLEŞTİ

Mahkeme heyeti, kararda Narin'in Kur'an kursundan çıktıktan sonra evine geldiği belirtilerek, küçük kızın ev bölgesinde öldürüldüğüne yer verildi. Yine daraltılmış baz verileri, Dara-2 askeri üs bölgesine ait kamera görüntüleri ve HTS kayıtları dikkate alınarak ceza alan sanıkların cinayetten sonra baba Arif Güran'ın evinde oldukları ifade edildi.

Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

"ORGANİZE HAREKET ETTİLER"

Aile üyelerinin Narin'in cesedinin bulunmadan bir gün önce toplantı yapmaları nedeniyle cinayetin neden ve kim tarafından işlendiğinin bilindiğini, ancak bunun organize bir şekilde gizlendiği de belirtildi. Mahkeme kararında, sanıklara verilen cezaların gerekçesini de ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

YÜKSEL'LE SALİM'İN İLİŞKİSİ YOK

Kararda, Yüksel Güran'ın amca Salim Güran ile ilişki yaşadığı yönündeki iddiaların ise, gerçeğe aykırı olduğu ifade edildi.

Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıMehmet Kan:

O yok bu yok niye öldürüldü bu çocuk dokuz yüz seksen sayfa romanmı yazdınız.

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

e niye öldürdüler o zaman bu çocuğu madem ilişkisi yoksa.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

inşallah bir ömür icerden cikmazlar

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Haber YorumlarıÖmer:

Savcı ve hakimler talimatı aldı, ilişkiyi ortaya çıkarmayın diye.Talimatta dava takipcisinden. 900 sayfa roman yazarak milleti uyutmayın.

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Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıÖmer:

Hemde çatır çatır ilişki var.

Yorum Beğen81
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Haber YorumlarıAktan Özer:

İstihbarat birimlerinin, kişileri konuşturmak için kullandıkları dünya kadar kimyasal ve yöntemler var. Ne bu arkadaş gizliyorlar gizliyorlar.

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Haber YorumlarıKadir Han:

anne ile Selim ilişkisi var

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Eski usulde yarım saat sorgu yeterdi. Hepsi bülbül gibi öterdi.

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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Aralarında ilişki yok ama anne amca suçu hep beraber üstleniyorlar ömür boyu müebbet yatma pahasına.

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Haber YorumlarıTevabil Arslan il:

Bazı haberlerde yorum yeri Ka pa lı. Trafik kurallarını açıklayan onar saniyelik te olsa yayınlar olmalı. Böylece Rektör mü haklı yoksa Çoban mı olacak

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