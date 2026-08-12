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Adıyaman'da Balkondan Düşen 6 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı

Adıyaman'da Balkondan Düşen 6 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki katlı evlerinin balkonundan düşen 6 yaşındaki Zeynep E. ağır yaralandı. Küçük kız, ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne, sonra da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddi olduğu bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yüksekten düşen 6 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Eski Köyde yaşayan 6 yaşındaki Zeynep E., iki katlı evlerinin balkonundan düştü. Yüksekten düşerek yaralanan Zeynep E., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Zeynep E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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