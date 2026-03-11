Bahçesaray'daki minik hasta helikopter ambulansla Van'a sevk edildi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşme sonucu yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi için ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi. Bilinci açık olan çocuk, Bahçesaray Devlet Hastanesinden alınarak Van'a ulaştırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde yüksekten düşme tanısıyla tedavi altına alınan 3 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Bilinci açık olan çocuğun nakli için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter görevlendirildi. İlçeye giden helikoptere alınan minik hasta, kısa sürede Van'a ulaştırıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı