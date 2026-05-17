Hakkari'de zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üç hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Havalimanı Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 33 DL 895, 01 ARZ 981 ve 34 GZ 2561 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı