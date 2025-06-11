Yüksekova'da Yıldırım Düşmesi: 8 Koyun Telef, Çoban Yaralandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıldırımın isabet ettiği sürüde 8 koyun telef oldu, çoban Hozan Yurtseven yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı çoban hastaneye kaldırıldı.

Yüksekova'da sürünün üzerine yıldırım düştü: 8 koyun telef oldu, çoban yaralandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 8 koyun telef oldu, çoban yaralandı.

Olay, Güldalı köyü kırsalında saat 16.00 sıralarında hayvanlarını otlatan Hozan Yurtseven isimli çobanın bulunduğu bölgeye yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle 8 koyun telef olurken, Hozan Yurtseven yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çoban, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yurtseven'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Yetkililer, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında artan yıldırım düşmelerine karşı vatandaşları uyardı. Açık arazide bulunanların yağışlı havalarda dikkatli olmaları ve mümkünse kapalı alanlara yönelmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - 3.Sayfa
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