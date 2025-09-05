Haberler

Yüksekova'da Yangın Korku Saldı

Yüksekova'da Yangın Korku Saldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Vatandaşlar, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti ve yetkililerden acil yardım talep etti.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesinin İran sınırında yer alan Esendere beldesinin Nerman mezrasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dağlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangını fark eden mezra sakinleri, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye başladı. Yangının hızla büyümesi üzerine bölge halkı, yetkililere acil yardım çağrısında bulundu. Vatandaşlar, ekiplerin en kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahalede bulunmasını talep etti. - HAKKARİ

