Yüksekova'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hafif Yaralandı

Yüksekova'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hafif Yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İpekyolu Caddesi'nde bulunan Sabancı Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, kazaya karışan araçları yol kenarına çekerek inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
