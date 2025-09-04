Yüksekova'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hafif Yaralandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İpekyolu Caddesi'nde bulunan Sabancı Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, kazaya karışan araçları yol kenarına çekerek inceleme başlattı. - HAKKARİ