Yüksekova'da Şiddetli Rüzgar Aracın Camını Kırdı

Yüksekova'da Şiddetli Rüzgar Aracın Camını Kırdı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan sac parçası, bir otomobilin arka camını kırdı. Olayda yaralanan kimse olmadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısından kopan sac parçası, bir aracın arka camının kırılmasına neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil, yıkama esnasında şiddetlenen rüzgarın hedefi oldu. Yakınlardaki bir iş yerinin çatısından aniden fırlayan sac levhalar, aracın üzerine düşerek arka camının kırılmasına neden oldu.

Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, aracın sahibi bir anda neye uğradığını şaşırdı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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