Yüksekova'da Oyun Sırasında Başına Taş Düşen Çocuk Hastanede Tedavi Altında

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine oyun oynadığı sıra başına taş düşen 5 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Yüksekova ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla dışarıda oynadığı sırada başına düşen parke taşı nedeniyle kanlar içinde kalan Avesta Avesta Akyol'un ailesi büyük panik yaşadı. Kendi imkanlarıyla küçük kızı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırarak acil serviste ilk müdahalesi yapılan Avesta'ya film ve tomografi çekildi. Durumunun iyi olduğu belirtilen Avesta'nın hastanedeki gözetim süreci devam ediyor.

Ailesi ise yaşadıkları korkuyu dile getirerek, "Çok korktuk, hemen hastaneye getirdik. Doktorlar gerekli işlemleri yapıyorlar. İnşallah kısa sürede iyileşecek" dedi. - HAKKARİ