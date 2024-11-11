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Yüksekova'da Nesli Tehlike Altında Olan Vaşak Görüntülendi

Yüksekova'da Nesli Tehlike Altında Olan Vaşak Görüntülendi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İran sınırında bir kepçe operatörü tarafından bitkin düşmüş bir vaşak görüntülendi. Vaşak, nadir görülen bir tür olarak dikkat çekiyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi.

Türkiye'nin bazı illerinde nadiren görülen vaşak, bu sefer Yüksekova'nın İran sınırında görüntülendi. Sınırdaki Çobanpınar köyü yolunda çalışan kepçe operatörü Nurullah Genç, yolda bitkin düşen vaşağı cep telefonuyla görüntüledi.

İran sınırında çalıştığını belirten Nurullah Genç, "Her zamanki gibi yolda ilerleyerek çalışma alanına gidiyordum. İlerlediğim sırada yol kenarında bir vaşağın durduğunu gördüm. Bende aracı yavaşlatarak o anları kayıt altına aldım. Gördüğüm kadarıyla çok bitki düşmüş durumdaydı. İnerek yaklaşmaya çalıştım ama kaçtı" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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