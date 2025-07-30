Yüksekova'da Kontrolden Çıkan Minibüs Duvara Çarptı: 4 Yaralı

Yüksekova'da Kontrolden Çıkan Minibüs Duvara Çarptı: 4 Yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan bir minibüs, duvara çarpması sonucu 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde Yüksekova-Şemdinli karayolunda Beşbulak köyü yakınlarında meydana geldi. 30 YJ 141 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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