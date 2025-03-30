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Yüksekova'da Kamyonet Çarpışması: 8 Yaralı

Yüksekova'da Kamyonet Çarpışması: 8 Yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen kamyonet çarpışmasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Kaza, Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Yeniköprü tünellerinde gerçekleşti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetlerin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yüksekova- Van kara yolu üzerindeki Yeniköprü tünelleri mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 BLB 563 plakalı araç ile 42 FIZ 41 plakalı araç bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle iki kamyonette de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Hakkari ve Yüksekova Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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