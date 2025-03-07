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Yüksekova'da İntihar Girişimi: Emniyet Müdürü İkna Etti

Yüksekova'da İntihar Girişimi: Emniyet Müdürü İkna Etti
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde madde bağımlısı bir kişi, bir binanın 5. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gök'ün yoğun çabalarıyla şahıs ikna edilerek kurtarıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 5. katına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gök'ün yoğun çabalarıyla ikna edilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, çarşı merkezinde bulunan bir binanın 5. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişi, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gök'ün uzun uğraşları sonucu ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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