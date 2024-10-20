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Yüksekova'da İnşaatta Elektrik Çarpması: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Yüksekova'da İnşaatta Elektrik Çarpması: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir inşaatta çalışan İbrahim Özmen elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Özmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası olan Özmen'in cenazesi otopsi için Hakkari'ye gönderildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir inşaatta çalışan İbrahim Özmen isimli vatandaş, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, öğlen saatlerinde Güngör Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İbrahim Özmen isimli şahıs, inşaatta çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik akımına kapıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldıran Özmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Özmen'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Hakkari'ye gönderildi. Özmen'in evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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