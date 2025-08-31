Yüksekova'da İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, ilçenin en işlek noktalarından biri olan Özgürlük Meydanı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede şiddetlendi. Çıkan kavgada kimliği belirsiz bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ