Yüksekova'da iki araç çarpıştı, 1 yaralı hastaneye kaldırıldı

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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Güngör Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 01 BP 879 plakalı kamyonet ile 34 GMR 748 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı