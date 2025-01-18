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Yüksekova'da Başıboş Köpek Saldırısı: 12 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Yüksekova'da Başıboş Köpek Saldırısı: 12 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
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Yüksekova'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğu E.T., ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Akalın Mezarlığı yakınında meydana geldi.

Yüksekova'da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki kız çocuğu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Akalın Mezarlığının karşısında bulunan alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T isimli kız çocuğu, karda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin boynundan ısırdığı kız ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan E.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı olayı duyan yakınları Yüksekova Devlet Hastanesi akın etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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