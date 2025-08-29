Yüksekova'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçesinin İpek Mahallesi'nde Karayolları 117. Şube Şefliği'nin arkasındaki boş alanda çıktı. Yangın kısa sürede yaklaşık 500 metrekarelik bir alana yayıldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlerin yakındaki evlere sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Anız yangınlarının doğal hayata ve çevreye verdiği zararlar göz önüne alındığında, bu tür olaylara karşı daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. - HAKKARİ