Yüksek Sese Komik Müdahale: Ev Sahiplerinden Magandalara Su Atışı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yüksek sesle müzik açarak gezen magandalara karşı ev sahipleri ilginç bir yöntemle müdahale etti. Lüks evlerin önünde toplanan araçların üzerine su sıkan ev sahipleri, amatör kameraya yansıyan anlarla dikkat çekti.
Yüksek sese 'Sulu' müdahale
BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde lüks evlerin bulunduğu cadde üzerinde yüksek ses açarak gezen magandalara dayanamayan ev sahipleri, araçların üzerine hortum ile su sıktı. İlginç anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Lüks evlerin bulunduğu caddede, araçlarına yaptıkları ses sistemleriyle gezen magandalardan bıkan ev sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olay yerine gelerek araçları dağıttı. Bir süre sonra tekrar gelen magandalar, son ses müzik ile lüks evlerin önünde seyretmeye başladı. Duruma sinirlenen ev sahipleri, araçların üzerine balkondan su sıktı. İlginç anlar, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.