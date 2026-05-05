Haberler

Yüksek ses cinayetinde sanığa 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Yüksek ses cinayetinde sanığa 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde araç park etme ve yüksek sesle müzik dinleme meselesi yüzünden çıkan kavgada 24 yaşındaki komşusu Dilara Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren ve Faruk B.'yi yaralayan tutuklu sanık Serdar S.'nin yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde araç park etme ve yüksek sesle müzik dinleme meselesi yüzünden çıkan kavgada 24 yaşındaki komşusu Dilara Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren ve Faruk B.'yi yaralayan tutuklu sanık Serdar S.'nin yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, sanığın 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen mahalle muhtarı Aydın K., olay gecesi sanık Serdar S.'nin kendisini aradığını belirterek, "Serdar bana gece saatlerinde telefon etti. Dilara'nın kazaen yaralandığını, üç kez aramasına rağmen ambulansın gelmediğini söyledi. Bunun üzerine ben 112'yi aradım, ambulansın çıktığını öğrendim ve konumu verdim. Ambulans ters yönde evimin önünden geçince komşuları arayıp ambulansı karşılamalarını söyledim" dedi.

Sanık ile maktul arasında daha önceden bir husumet duymadığını ifade eden Aydın K., "Serdar ve ailesi tarafından Dilara'nın evine gelenlerden dolayı herhangi bir şikayet olmamıştı. Ancak sanığın evinin bir altında oturan başka bir mahalleli, 'Benim genç kızlarım var, gelenleri bir daha buraya park etmeyin diye uyardım' şeklinde bana dert yanmıştı" ifadelerini kullandı.

Tanık beyanlarına karşı bir diyeceği olmadığını belirten tutuklu sanık Serdar S., "Yaşlı annem, babam ve bakıma muhtaç çocuklarım var. Tahliyemi istiyorum" diyerek serbest bırakılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin olayın başından beri samimi ikrarlarda bulunduğunu ve eylemin kazaen gerçekleştiğini öne sürerek, "Suçun vasfının değişmesi ihtimali ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak müvekkilimin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz. Ayrıca iddia makamının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep ediyoruz" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre verilmesine ve sanık Serdar S.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor

İran'dan Trump'ı küplere bindirecek Çin hamlesi

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
Cüneyt Çakır'ın son halini görenler tanıyamadı

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Stajda elektrik akımına kapılıp can veren Buğra'nın ölümünde ihmaller zinciri

Stajda can veren Buğra'yı bile bile ölüme göndermişler