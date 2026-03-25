Yüksek kâr ve banka promosyonu vaadiyle 480 bin lira dolandırdılar

Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtıp yüksek kar ve banka promosyonu vaadiyle 4 ayrı vatandaşı 480 bin lira dolandıran 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp kumarhane baskınlarından elde edildiğini öne sürdükleri dövizler ile yurt dışından getirilen kaçak altınları ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını iddia ederek vatandaşları kandırdıkları tespit eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin ayrıca yüksek kar ve banka promosyonu vaadiyle 4 ayrı müştekiden yaklaşık 480 bin lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

Antalya merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda sahte döviz, 4 cep telefonu, SIM kartlar, hafıza kartları ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

