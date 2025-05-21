Yüksek Gerilim Hattına Temas Eden İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Yüksek Gerilim Hattına Temas Eden İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde inşaatta çalışan Ramazan Kazandı, elindeki demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılarak hayatını kaybetti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde evinin inşaatında çalışan bir kişi, elindeki demir yüksek gerilim hattına temas edince elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Cudi Mahallesi 61. Cadde'de kendi evlerinin inşaatında çalışan Ramazan Kazandı, elindeki demir parça evin yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan Kazandı, bir anda yere yığılarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine sevk edilen Kazandı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UÇAR - 3.Sayfa
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