Üye Girişi
Haberler

Yozgat Valisi: Depremde yaralı yok

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Tokat merkezli depremden kaynaklı herhangi bir yaralanmanın bulunmadığını söyledi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Tokat merkezli depremden kaynaklı herhangi bir yaralanmanın bulunmadığını söyledi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, depremin hasara neden olduğu Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı köylerde incelemelerde bulundu. Özkan yaptığı açıklamada Yozgat'ta depremden kaynaklı yaralı bulunmadığını söyledi. Özkan yaptığı açıklamada, "Buna da şükür. Allah kötüsünü vermesin. Çok şükür yaralımız yok. Vefat eden insanımız yok. Herkese geçmiş olsun" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Ali Özkan Ali Özkan Yozgat Tokat Deprem Valilik Yaralanma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title