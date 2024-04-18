Yozgat Valisi: Depremde yaralı yok

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Tokat merkezli depremden kaynaklı herhangi bir yaralanmanın bulunmadığını söyledi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, depremin hasara neden olduğu Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı köylerde incelemelerde bulundu. Özkan yaptığı açıklamada Yozgat'ta depremden kaynaklı yaralı bulunmadığını söyledi. Özkan yaptığı açıklamada, "Buna da şükür. Allah kötüsünü vermesin. Çok şükür yaralımız yok. Vefat eden insanımız yok. Herkese geçmiş olsun" dedi. - YOZGAT