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Yozgat'ta Zincirleme Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Yozgat-Ankara Karayolu Kuyumcu köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yozgat- Ankara Karayolu Kuyumcu köyü yakınlarında meydana geldi. O.Y. idaresindeki 41 R 9121 plakalı tır hatalı U dönüşü yaptığı sırada arkadan gelen G.C. idaresindeki 06 ZEK 92 plakalı otomobil duramayarak tıra yandan, A.T. idaresindeki 06 AGC 863 plakalı otomobil ise 06 ZEK 92 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 06 ZEK 92 plakalı otomobilin içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Yozgat İtfaiye Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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