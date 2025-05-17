Yozgat'ta Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Yozgat'ta Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
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Yozgat'ta 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat'ta 6 araç birbirine girdi: 5 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ta 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Edilenle bilgiye göre kaza, Adliye Kavşak meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı Dörtyol kavşak istikametinden gelen E.E idaresindeki 66 ACJ 967 plakalı Hyundai marka cip, ilk olarak kırmızı ışıkta bekleyen Y.B.B idaresindeki 66 DD 410 plakalı Volvo cipe arkadan çarptı. Daha sonra hızını alamayan araç M.O idaresindeki 58 ACL 708 plakalı Peugeot marka cipe de yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Volvo cip önünde bekleyen M.Ç idaresindeki 66 ACA 936 plakalı Hyundai otomobilin arka kısmına sonrasında o araç ta çarpmanın etkisiyle B.E idaresindeki 51 ED 084 plakalı Honda marka otomobile çarptı. Araçlarda bulunan 5 yaralı sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - 3.Sayfa
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