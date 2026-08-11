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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, 72,44 gram sentetik kannabinoid, 5 sentetik ecza hapı ve 14 bin lira nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z, B.Z. ve H.S. tutuklandı, M.D. ve M.E.Ö. serbest bırakıldı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi.

Tespit edilen adreslere yapılan operasyonda 72,44 gram sentetik kannabinoid, 5 adet sentetik ecza hap ve 14 bin lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Z, B.Z. ve H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. M.D. ve M.E.Ö. işlemlilerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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