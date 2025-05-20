Yozgat'ta Traktörle Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bir traktörle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yozgat'ta traktörle aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde meydana gelen kazada Akdağmadeni istikametine giden Y.D. idaresindeki Chery marka otomobil şerit değiştirirken, H.K. idaresindeki traktöre çarptı. Sürücü Y.D., 3 ve 6 yaşlarında olduğu öğrenilen ikisi çocuk toplam 3 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar tedbir amaçlı Saraykent Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa